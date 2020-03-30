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В Подмосковье обнаружили шесть снарядов времен ВОВ

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Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на территории четырех городских округов Московской области. Об этом 30 марта сообщило РИАМО.

В региональном ГУ МЧС России отметили, что в воскресенье, 29 марта, поступило сообщение об обнаружении трех снарядов времен ВОВ в лестном массиве в деревне Фомкино Можайского городского округа. Изъять и уничтожить их должны в понедельник, 30 марта. Угрозы для жизни населения нет.

Еще два снаряда обнаружили в Солнечногорске и Пушкинском городском округе. Опасности боеприпасы не представляют, их тоже уничтожат. Кроме того, предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, нашли в Дмитровском городском округе. Его изъятие и уничтожение намечено на 31 марта.

24 марта в Воловском районе Липецкой области нашли боеприпас, который оказался артиллерийским снарядом 76 мм времен Великой Отечественной войны.

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