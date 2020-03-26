Более 60 боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Брянской области

В Брянской области обнаружили 65 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы были вывезены в безопасную зону.

Схрон боеприпасов был найден возле деревни Нежданово в Унечском районе. По данным МЧС, на месте происшествия обнаружены 56 минометных мин, семь артиллерийских снарядов и два взрывателя. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Все боеприпасы были вывезены за пределы населенной территории и уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области на территории кладбища был обнаружен артиллерийский снаряд. Он пробыл в земле больше 75 лет. Боеприпас вывезли на территорию полигона для уничтожения.