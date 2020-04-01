Глава Кузбасса разогнал сотрудников и посетителей ТЦ
Глава Кузбасса разогнал сотрудников и посетителей ТЦ. Сергей Цивилёв проверил работумагазина в Новокузнецке. В Кемеровской области действует режим самоизоляции. Работать можно только магазинам с товарами первой необходимости.
Глава Кузбасса разогнал сотрудников и посетителей ТЦ. Сергей Цивилёв проверил работумагазина в Новокузнецке. В Кемеровской области действует режим самоизоляции. Работать можно только магазинам с товарами первой необходимости.