Захарова призвала россиян ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян извлечь пользу из необходимости самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Дипломат отметила, что «искренне завидует» тем, кто работает из дома на данный момент. По словам Захаровой, если бы у нее была такая возможность, она бы провела генеральную уборку на даче, помыла бы окна, посадила бы гладиолусы, пошила бы шторы, попробовала бы новые кулинарные рецепты и нашла бы время на чтение и просмотр фильмов.