В правительстве задумались об ограничении передвижений по России

Правительство рассматривает возможность ограничения движения по стране — об этом сообщают СМИ. Речь идет о приостановке авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок. Как пишут новостные ленты, в пресс-службе правительства информацию не подтвердили, но и не опровергли.