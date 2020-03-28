В России появится 16 новых инфекционных больниц

До 30 апреля в России появится восемь новых инфекционных больниц. Минобороны закончит возведение госпиталей в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору и Уссурийске. А к 15 мая будет построено еще восемь центров.

Общее количество койко-мест в 16 госпиталях — 1600. Клиники хотя и входят в структуру Минобороны, но будут принимать любых пациентов с COVID-19.

Строительство началось 20 марта при поддержке правительства. Работа на площадках не останавливается ни на минуту. 3,5 тыс. человек и 800 единиц техники трудятся в три смены. На двух объектах уже возводят сами здания, на 14 заливают фундамент.