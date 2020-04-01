Гидрометцентр спрогнозировал теплый апрель на большей части России

Апрель на большей части территории России будет теплым, температура воздуха в среднем прогнозируется на один градус выше нормы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду, 1 апреля.

«Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей — больше нормы», — отметили в Гидрометцентре.

На востоке Якутии и Амурской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке температура воздуха в апреле также будет близкой к норме, на севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Эвенкии, на западе Якутии и в Алтайском крае — выше нормы. А на юге Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — ниже.

30 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, чем было вызвано резкое похолодание в европейской части России в конце марта. Причиной стал редкий антициклон над Исландией. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что обычно над Исландией всегда существует циклон за счет того, что к западу от этой страны располагается холодная Гренландия, а к востоку — теплый Гольфстрим.