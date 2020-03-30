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Вильфанд рассказал о причинах резкого похолодания в европейской России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Причиной похолодания в европейской части России стал редкий антициклон над Исландией, сообщил в понедельник, 30 марта, научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что обычно над Исландией всегда существует циклон за счет того, что к западу от этой страны располагается холодная Гренландия, а к востоку — теплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона, передает «РИА Новости».

«А сегодня и завтра там будет крайне редкое явление — антициклон над Исландией, что совсем нехарактерно для этого региона», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, Западная Европа, а также европейская часть России, в том числе Москва, будет находиться на восточной периферии этого антициклона.

В Москве на понедельник было объявлено экстренное предупреждение из-за метеоопасности. С 6:00 до 21:00 ожидаются резкое похолодание, дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер.

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