Названы регионы с аномально теплой погодой на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы, в которых на следующей неделе установится аномально теплая погода.

Он отметил, что превышение климатической нормы там будет достигать 14 градусов.

«На Чукотке и северо-востоке Якутии аномалии будут достигать 12–14 градусов со знаком плюс на следующей неделе. Очень теплая погода также ожидается на юге Сибирского федерального округа: Омская, Томская, Новосибирская области, Кемеровская область и юг Красноярского края. Там аномалии (составят) 6–8 градусов», — рассказал Вильфанд ТАСС в воскресенье, 29 марта.

По словам синоптика, аномально теплая погода там задержится примерно на пять дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве погода начнет меняться уже к вечеру воскресенья, 29 марта.

По его словам, несмотря на температурный рекорд в субботу, уже 30 марта приблизится атмосферный фронт, который принесет резкое похолодание.