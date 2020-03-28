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Гидрометцентр сообщил о рекорде тепла в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рекорд тепла был установлен в Москве в субботу, 28 марта, — воздух прогрелся до +16,3 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Абсолютный максимум был в 2007 году и составлял 15,3 градуса. Сегодня уже 16,3 градуса. Рекорд побит», — приводит его слова ТАСС.

При этом он уточнил, что в течение дня температура еще может вырасти.

Между тем 27 марта сообщалось, что уже на следующей неделе в Москве в ночь на вторник столбик термометра упадет до семи градусов мороза. Днем будет не выше +4 градусов, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно улучшаться, но прежнее тепло не вернется.

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