Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп продлил меры против распространения COVID-19 в США до 30 апреля
Общество
МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды
Мир
Принц Гарри с женой не будут просить США о финансировании их охраны
Мир
КНДР заявила об испытаниях многозарядной пусковой установки
Мир
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
Сюжет:

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие часы в Москве резко ухудшится погода. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в понедельник, 30 марта.

Как уточняется в сообщении спасателей, с 6 часов утра до 9 часов вечера 30 марта ожидается снег, усиление северного ветра, местами порывами 12–17 м/с, метель и понижение температуры до отрицательных значений, гололедица.

В связи с этим МЧС советует гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Тем, кто за рулем, рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону 101», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе в Москве в ночь на вторник столбик термометра упадет до семи градусов мороза. Днем будет не выше 4 градусов тепла, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно улучшаться, но прежнее тепло не вернется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали резкое похолодание в течение нескольких часов
Названы регионы с аномально теплой погодой на следующей неделе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020