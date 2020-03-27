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Похолодание и снег ждут москвичей на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода тоже решила помочь москвичам находится в режиме самоизоляции. Воскресенье, 29 марта, станет последним настоящим теплым днем начала весны. Уже в ночь на понедельник резко похолодает, рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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В воскресенье погода порадует москвичей 15 градусами тепла, но ночью ожидаются легкие заморозки. Начнутся осадки — снег с дождем. Такая же погода сохранится и днем в понедельник. В ночь на вторник столбик термометра упадет до семи градусов мороза. Днем не выше четырех градусов выше нуля, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно улучшаться, но прежнее тепло не вернется.

«Многие расслабились после супертеплой зимы и уже настроились на то, что и весна такая же будет. Но природу не обманешь. Март всегда считался очень изменчивым месяцем. Пока об устойчивом тепле говорить не приходится», — отметил Вильфанд

При этом, по словам специалиста, уже можно начинать принимать солнечные ванны. После дня весеннего равноденствия солнце уже хорошо пригревает. И если находиться на улице в солнечный день, то вполне можно загореть.

В четверг в Москве побит температурный рекорд для 26 марта. В столице градусники показали 16 градусов выше нуля. Предыдущий рекорд тепла для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, когда максимальная температура составила +15,1 градуса со знаком плюс.

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