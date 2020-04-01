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Синоптик рассказала о погоде в столичном регионе в начале апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в среду, 1 апреля, о погоде, которая ожидается в московском регионе на текущей неделе.

По словам синоптика, когда погоду стал определять холодный антициклон, под лучами солнца осадки прекратились, и температура воздуха начала повышаться. «Сегодня утром она была отрицательной, но буквально за четыре часа повысилась и стала положительной. Сегодня дискомфорт будет доставлять только довольно плотный северо-западный ветер», — сказала она в беседе с RT. В столице температура будет в среднем +2…+4 градуса.

Позднякова отметила, что в последующие дни существенных осадков в столице не ожидается, температура начнет постепенно повышаться.

В ночь на четверг минимальная температура будет 0…+2 °С, днем — от 4 до 6 градусов тепла. Атмосферное давление начнет постепенно понижаться в конце недели, будет сказываться влияние атлантического циклона, сообщает «Москва 24».

«Показатели станут положительными и в ночные, и в дневные часы. Температурный режим останется таким и в выходные с дневной температурой +6…+8 градусов», — отметила она.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье 1 апреля ожидается облачная погода с небольшим дождем и ветром. Порывы могут достигать 17 м/с.

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