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В Гидрометцентре рассказали о «нешуточной зиме» к 1 апреля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Резкое похолодание 31 марта в Москве связано с изменением воздушных масс с южных на северные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пришла зима к 1 апреля, совсем нешуточная зима», — приводит его слова «Интерфакс».

31 марта температурные показатели в Москве были на 2–3 градуса ниже нормы. Однако для конца марта это не редкость, отметил Вильфанд. По его словам, такое случается примерно каждые четыре года.

Уже в среду вновь начнется потепление, будет облачно, от +3 до +5 градусов. В четверг днем +5...+7, в пятницу +8...+10. Ночью температура также не опустится ниже нуля, возможны осадки. Синоптики ожидают, что будет ветрено, порывы ветра будут достигать 15–17 м/с.

К выходным температура воздуха поднимется до +11, дальнейших резких погодных изменений пока не будет.

30 марта Вильфанд рассказал о том, чем было вызвано резкое похолодание в европейской части России. Причиной стал редкий антициклон над Исландией. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что обычно над Исландией всегда существует циклон за счет того, что к западу от этой страны располагается холодная Гренландия, а к востоку — теплый Гольфстрим.

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