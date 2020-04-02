Россия заняла третье место по числу занятых в экономике мобильных приложений

Россия занимает третье место в мире по числу занятых в экономике мобильных приложений после США и Японии. Об этом говорится в исследовании влияния экономики приложений на рынок труда, которое провели РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Google. Результаты исследования получены 2 апреля «Известиями».

В настоящее время более 470 тыс. россиян заняты в этой отрасли. В США в ней работают 1 млн 729 тыс. человек, в Японии — 579 тыс.

Мобильная экономика является важнейшей частью цифровой и способствует значительному росту национальной экономики в целом, отмечают авторы исследования. Мобильные решения помогают развитию промышленного интернета, больших данных, искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности, а также электронной коммерции, подключенных автомобилей и автономных транспортных средств.

Кроме этого, мобильная экономика также влияет на повышение производительности труда и эффективность работы компаний традиционного сектора. Это происходит в том числе за счет повышения эффективности и результативности коммуникаций сотрудников и расширения доступа к информации и услугам.

85% IT-компаний уверены, что развитие мобильных технологий и их широкое применение трансформирует подходы к ведению бизнеса.18% таких компаний утверждают, что их возникновение напрямую связано мобильными технологиями, из них почти половина специализируется на мобильных приложениях. Для 32% IT-компаний мобильные технологии стали новым приоритетом в развитии.

Применение мобильных технологий серьезно меняет подходы к ведению бизнеса. В этом уверены 69% компаний традиционных отраслей экономики

Исследование показало и наиболее часто используемые российскими компаниями мобильные технологии. Так, 68% используют доступ к рабочей почте, 48% обращаются к мобильным версиям сайтов, 45% пользователей подключены к корпоративным каналам или группам в мессенджерах.

Отмечается, что 97% компаний традиционных отраслей экономики, таких, как финансы, торговля, промышленность, транспорт и логистика, строительство, сфера услуг, применяют мобильные технологии в своей деятельности.

В качестве ключевого барьера для использования мобильных технологий 39% компаний традиционных отраслей экономики эксперты называют высокую стоимость проектов по внедрению.

Также среди барьеров — нехватка квалифицированных кадров, отсутствие данных об успешных внедрениях в других компаниях. При этом 16% компаний отметили, что никаких ограничений для внедрения мобильных технологий у них нет.