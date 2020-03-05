Мобильное приложение для пчеловодов разработали в Алтайском крае

Пчеловоды в Алтайском крае смогут узнавать об обработке полей химикатами через мобильное приложение. Система сможет определять пасеки, находящиеся в опасной зоне.

О разработке сервиса сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. По его словам, проблему оповещения пчеловодов об обработке полей решили «путем цифровизации». Владельцам пасек необходимо с помощью смартфона зарегистрироваться в приложении и внести координаты своего производства. Об этом сообщает altapress.ru.

Аграрии будут вносить в систему информацию о том, какими химикатами и в какие даты будет производиться обработка полей. Приложение оценит, какие пасеки попадают в опасную зону, и разошлет оповещения пчеловодам.

Разработка приложения производилась на средства областного бюджета. Сервис проверят на нескольких районах, после чего будет принято решение о распространении практики на весь Алтайский край.

Ранее сообщалось, что мор пчел летом 2019 года был зафиксирован в нескольких регионах России, в том числе в Алтайском крае. В ходе проверки Россельхознадзора было установлено, что алтайские аграрии производили обработку рапсовых полей разрешенными препаратами, однако не проверили, действительно ли нужна обработка. В регионе пострадали несколько сотен пчелосемей в семи районах.