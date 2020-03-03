Прямой эфир

Проблемы пчеловодства обсудили в правительстве ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве ЕАО состоялось общее собрание региональной общественной организации «Союз пчеловодов Еврейской автономной области». Пчеловодство – это одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе.

Как пишет ИА EAOMedia, в центре внимания участников заседания оказалась проблема сохранения липы как главного лесного медоноса. Дело в том, что для ЕАО это особенно актуально, поскольку 58% земель в регионе – это лесной фонд.

Еще один вопрос, который требует оперативного решения – это получение зрелого и качественного меда без антибиотиков и других вредных веществ. Кроме того, необходимо отладить процесс реализации продукции.

Эксперты отмечают, что мед из ЕАО весьма востребован на рынках сбыта, а его производство не сопряжено с истощением ресурсов и нарушением экологического состояния лесов. Также это не требует больших инвестиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пчеловодство решили развивать на Колыме
Более 1 млрд рублей направят на развитие пчеловодства в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020