Проблемы пчеловодства обсудили в правительстве ЕАО

В правительстве ЕАО состоялось общее собрание региональной общественной организации «Союз пчеловодов Еврейской автономной области». Пчеловодство – это одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе.

Как пишет ИА EAOMedia, в центре внимания участников заседания оказалась проблема сохранения липы как главного лесного медоноса. Дело в том, что для ЕАО это особенно актуально, поскольку 58% земель в регионе – это лесной фонд.

Еще один вопрос, который требует оперативного решения – это получение зрелого и качественного меда без антибиотиков и других вредных веществ. Кроме того, необходимо отладить процесс реализации продукции.

Эксперты отмечают, что мед из ЕАО весьма востребован на рынках сбыта, а его производство не сопряжено с истощением ресурсов и нарушением экологического состояния лесов. Также это не требует больших инвестиций.