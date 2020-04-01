Двух жителей Приморья привлекут к ответственности за нарушение карантина

Супругов, нарушивших карантин, привлекут к административной ответственности, им грозит штраф до 500 рублей. Жители села Воздвиженка в Приморье недавно вернулись из Израиля. Пара должна была пробыть две недели в инфекционной больнице Владивостока. Туристы же отправились домой, через время к ним пришла полиция. Женщина решила вернуться в госпиталь, ее муж остался дома на самоизоляции. Каждый день его будут проверять сотрудники правоохранительных органов. Ни у одного из членов семьи коронавирус не подтвердился.