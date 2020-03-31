Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина
Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина. За несоблюдение правил грозит до семи лет лишения свободы для граждан, штрафы до 10 млн рублей для юридических лиц. Самая серьёзная ответственность в случае, если кто-то заразился или умер. Штрафами до 300 тыс. накажут нарушителей без инфекции. За фейки о коронавирусе будут наказывать сроками до пяти лет и штрафами до 10 млн рублей для юридических лиц.
Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина. За несоблюдение правил грозит до семи лет лишения свободы для граждан, штрафы до 10 млн рублей для юридических лиц. Самая серьёзная ответственность в случае, если кто-то заразился или умер. Штрафами до 300 тыс. накажут нарушителей без инфекции. За фейки о коронавирусе будут наказывать сроками до пяти лет и штрафами до 10 млн рублей для юридических лиц.