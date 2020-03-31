Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина. За несоблюдение правил грозит до семи лет лишения свободы для граждан, штрафы до 10 млн рублей для юридических лиц. Самая серьёзная ответственность в случае, если кто-то заразился или умер. Штрафами до 300 тыс. накажут нарушителей без инфекции. За фейки о коронавирусе будут наказывать сроками до пяти лет и штрафами до 10 млн рублей для юридических лиц.