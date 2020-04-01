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Неизвестный корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле

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Фото: cruisegid.ru
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Пассажирский корабль Resolute под португальским флагом зашел в воды, которые находятся в юрисдикции Венесуэлы, недалеко от острова Тортуга, после чего протаранил корабль береговой охраны. Об этом в среду, 1 апреля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МИД Венесуэлы.

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Инцидент произошел ночью 30 марта. По данным ведомства, судно Resolute свыше 120 м в длину пошло на таран, когда корабль береговой охраны вышел ему навстречу. В результате столкновения венесуэльское судно затонуло, отмечает телеканал «Звезда». Экипаж спасли военные.

Президент страны Николас Мадуро обратился к властям Кюрасао с просьбой оказать содействие в расследовании инцидента. По мнении венесуэльских властей, не исключено, что на борту корабля находились наемники, которые планировали нападение на военные базы страны, пишет сайт aif.ru.

Как напомнил REGNUM, 25 февраля капитан нефтяного танкера «Сан-Рамон» был убит неизвестными нападавшими на востоке Венесуэлы. Также боевики ранили сотрудника береговой охраны, охранявшего танкер. Отмечается, что все члены экипажа пропали без вести.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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