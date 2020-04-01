С карты актера театра «Ленком» похитили 165 тыс. рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о крае 165 тыс. рублей с банковской карты актера театра «Ленком» Алексея Жеребцова. Об этом 31 марта сообщил РЕН ТВ.

Артист драмы в ГБУК «Театр Ленком» Алексей Жеребцов сообщил правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудников банка и обманом выманил у него информацию по его банковской карте, пишет агентство городских новостей «Москва». После этого с карты произошло несанкционированное списание 165 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета, пишет сайт kp.ru.

30 марта сообщалось, что в московском отеле обокрали художницу Алису Иоффе. Из ее номера похитили iPad и аксессуары к нему. Возбуждено уголовное дело о краже.