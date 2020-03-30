В центре Москвы украли выставочную фигуру лошади

Выставочную фигуру лошади украли рядом с галереей в центре Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» 30 марта сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в субботу, 28 марта, во дворе дома 19 в 3-м Красносельском переулке. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил выставочную фигуру лошади и скрылся с ней в неизвестном направлении.

В МВД проводят проверку по факту случившегося, пишет «Москва 24». Документы, подтверждающие сумму ущерба, заявитель предоставит позже.

В 3-м Красносельском переулке, д. 19, стр. 7, расположена московская Галерея современного искусства Fragment Gallery.

Ранее, 30 марта, сообщалось, что мужчину избили и ограбили на 250 тыс. рублей в Чертаново Южном. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.