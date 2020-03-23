Серийного вора задержали в аэропорту Домодедово

Полицейские задержали и обезвредили серийного вора в аэропорту Домодедово. Об этом 23 марта сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Мужчина был задержан после обращения владельцев трех магазинов, которые находятся в здании аэровокзала. Поймать его удалось с помощью записи с камер видеонаблюдения. Вором оказался 56-летний безработный из Тамбова.

Под видом покупателя злоумышленник украл толстовку, потом в другом павильоне присвоил чемодан и рюкзак для ноутбука, а в третьем похитил демисезонное женское пальто и плащ. Общая стоимость украденного составила 28 тыс. рублей.

Серийный вор не имел места жительства в Москве, однако полиция вычислила его и задержала во время попытки очередной кражи в Домодедово. Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина заключен под стражу, пишет НСН.

Ранее 23 марта сообщалось, что в Рязанской области полицейские задержали подозреваемых в подрыве банкомата и краже 2 млн рублей.