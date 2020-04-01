Уголовное дело возбудили по факту убийства женщины и двоих детей в Марий-Эл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины и двоих ее детей в Республике Марий Эл. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе республиканского СУ СК России.

Инцидент произошел в то же день в квартире одного из домов в город Волжск на улице 107-й Бригады. Трупы 31-летней женщины, ее 14-летнего сына и 11-летней дочери обнаружила их родственница. На телах следователи обнаружили ножевые ранения, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух или более лиц, малолетнего, пишет сайт kp.ru. На месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства преступления. По одной из версий, семья погибла во время разбойного нападения. Установлено, что отец проживал отдельно от детей.

29 марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения четырех тел, включая двух детей, в Якутске (Республика Саха).

В феврале камеры сняли убийство семьи на рынке в Калининграде.