Прямой эфир

Дело об убийстве матерью младенца возбудили в Электростали

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обнаружения завернутого в пакет тела младенца в Электростали возбуждено уголовное дело. Об этом 25 марта агентству городских новостей «Москва» сообщили в СУ СК России по Московской области.

Расследование ведется по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В настоящее время следователи устанавливают личность матери убитого младенца, а также ведут поиск свидетелей преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка и ее давность.

Ранее 25 марта в подмосковной Электростали в лесополосе обнаружили тело младенца, завернутое в пакет. В полицию о случившемся сообщили местные жители, уточняет телеканал «360».

23 марта в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете. Следователи инициировали проверку по данному факту, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело младенца в пакете обнаружено на берегу Енисея в Минусинске
СК возбудил дело об убийстве малолетнего ребенка в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020