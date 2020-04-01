СК начал проверку по факту смерти школьника в Приморье

Следователи организовали проверку по факту гибели школьника в Приморском крае. Об этом в среду, 1 апреля, порталу «ИА PrimaMedia» рассказали в региональном Следственном управлении СК РФ.

«Сейчас идет доследственная проверка по факту смерти подростка. Но результата судебно-медицинской экспертизы еще нет — он появится на следующей неделе. Сегодня только планируется вскрытие тела, кровь возьмут на анализ, и потом будет предварительное заключение», — сообщает представитель федерального органа.

По информации издания VL.ru, инцидент произошел 31 марта в городе Большой Камень, где во второй половине дня в своем доме был найден мертвым 14-летний подросток, учащийся 8-го класса местной школы № 2. Прибывшие на место сотрудники медицинской службы констатировали смерть юноши.

По одной из версий, выдвинутой одноклассниками погибшего, школьник умер из-за употребления снюса, однако сотрудники СК РФ не стали комментировать эту информацию до выяснения обстоятельств произошедшего.

29 марта депутаты законодательного собрания Приморского края поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним.