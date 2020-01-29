Запрет на продажу снюсов детям утвердили в Приморье

Депутаты законодательного собрания Приморского края поддержали запрет на продажу снюсов несовершеннолетним. Ограничения прописаны в краевом законодательстве и устанавливают ответственность за нарушение.

С инициативой о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Это связано с тем, что проблема распространения снюсов обострилась в конце 2019 года. Врачи указали, что потребление продукции может негативно влиять на развитие организма. Об этом сообщает Vostokmedia.

Согласно внесенным поправкам, за продажу снюсов несовершеннолетним в регионе установлена административная ответственность.

Ограничение продажи некурительных смесей детям также планируют ввести в Хабаровском крае. Депутаты обсудили закон и планируют его доработать. По данным Роспотребнадзора, в регионе было проведено 1,9 тыс. торговых точек, снюс продавали в 208 из них.