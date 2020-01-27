Три уголовных дела возбудили по факту оборота снюсов в Орле

В торговых павильонах в Орле и Ливнах выявлены факты хранения снюса с целью дальнейшей продажи. Возбуждено три уголовных дела.

По данным следствия, никотиносодержащая продукция выявлена в пяти торговых павильонах. Она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает InfoOrel.ru. Уголовные дела возбуждены по факту хранения опасной продукции.

В Следственном комитете пояснили, что по действующему законодательству торговля снюсом в виде карамели, леденцов, жевательной резинки и мармелада запрещена.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае планируют доработать закон об ограничении продажи некурительных никотиносодержащих смесей. Продажа снюсов была выявлена в 208 торговых точках.