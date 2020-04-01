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На мать певицы Лолиты напали в Киеве из-за русского языка

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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На мать певицы Лолиты Милявской напал неизвестный в Киеве из-за того, что она говорила на русском языке. Об этом артистка рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Лолита сообщила, что ее мама получила удар по голове, но не уточнила, когда именно произошел инцидент.

«Она шла из школы, вела Еву (дочь певицы. — Ред.), средь бела дня. Она говорила по-русски, и сзади раздался удар», — сказала Милявская.

При этом, по словам Лолиты, нападавший спросил у ее матери «на чистом украинском», почему она говорит «на собачьем языке». Очевидцы инцидента не сразу пришли на помощь, отметила певица.

Артистка добавила, что к инциденту можно привлечь национализм, но она сочла нападавшего психопатом, которому надо лечиться. После произошедшего Лолита наняла охрану для родных.

Певица добавила, что ее мама уже не в том возрасте, чтобы переезжать с Украины в Россию и начинать жизнь с начала.

Лолита родилась в Закарпатской Украинской ССР, жила во Львове и в Киеве. С 2017 года ей запрещен въезд на Украину.

8 марта сообщалось, что украинские националисты призвали сжечь львовский лицей, в котором возможно обучение на русском языке.

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