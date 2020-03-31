В Абхазии усилили подразделения российской артиллерии. На вооружение частей одними из первых в ВС РФ поступили новейшие автоматизированные системы управления (АСУ) огнем, которые объединяют в единый контур орудия, минометы, реактивные системы залпового огня, радары наземной разведки, а также авиацию и беспилотники, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

В настоящее время личный состав 7-й военной базы осваивает новинку. Усиление частей в Абхазии проходит неслучайно. В настоящее время недалеко от Тбилиси строится учебно-штабной комплекс НАТО. В Грузии с момента окончания войны в Южной Осетии в 2008 году не раз менялось правительство, однако стремление страны попасть в Североатлантический альянс не меняется, напомнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его словам, Грузия строит свою армию по стандартам стран НАТО, а также регулярно проводит с ними совместные учения. При такой политике сохраняется непосредственная военная угроза Абхазии и Южной Осетии, гарантом независимости которых выступает РФ.

Российская 7-я военная база была создана в Абхазии именно после «пятидневной войны». Ее основой стала 131-я отдельная мотострелковая бригада, усиленная артиллерией и средствами ПВО.

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Целевое уничтожение: артиллерия в Абхазии становится сверхточной