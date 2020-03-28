Абхазия закрыла границу с РФ для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства

Граница Республики Абхазия закрыта для пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства на фоне распространения коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сообщается на сайте администрации президента республики.

«И.о. президента Абхазии Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы Абхазии по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли около 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно о еще одном умершем в Петербурге.