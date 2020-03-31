Прямой эфир

В ОНФ предложили отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ для россиян необходимо отменить, особенно в условиях режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Письмо с такой просьбой представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Копия документа имеется в распоряжении «Известий».

«Наша страна — это одна большая семья»
Президент призвал к максимальной сплоченности и ответственности во время борьбы с COVID-19

В настоящий момент, особенно в режиме самоизоляции, россияне вынуждены оплачивать ЖКХ дистанционно. При этом комиссии у разных банков составляют от 0,5 до 3% от суммы платежа.

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, отменить комиссии действительно необходимо, и не только на период пандемии коронавируса. Есть кредитные организации, которые уже сейчас позволяют осуществлять такие платежи без комиссии, они получают свои дивиденды за счет короткого использования больших сумм.

В то же время глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что вопрос об отмене комиссий — это не компетенция Центробанка. Необходимо, чтобы в российское законодательство были внесены соответствующие изменения, убеждена Хованская.

Некоторые эксперты считают идею об отмене банковских комиссий популистской.

«Банки всё равно будут собирать комиссию с ресурсоснабжающих организаций (РСО) и УК, которые переложат эти расходы на граждан в виде увеличения тарифов», — уверен замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

«Известия» провели опрос среди крупнейших банков России и выяснили, что в ряде кредитных организаций эта услуга бесплатная либо комиссия не удерживается при оплате ЖКУ через банковское приложение или на сайте, а для клиентов других банков тариф может зависеть от поставщика услуги.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Процент с плеч: комиссии за оплату ЖКУ хотят отменить в апреле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%
Аксаков назвал бессмысленными решения досрочно забирать вклады из банков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020