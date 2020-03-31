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В России заявили о более чем двухнедельных запасах крови

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Служба крови России ввела ограничения для недопущения распространения коронавируса, но запасов донорской крови хватит более чем на две недели. Об этом заявила «РИА Новости» во вторник, 31 марта, начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер.

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«Прежде всего отменены все выездные мероприятия, донорские акции и сбор крови в вузах, на предприятиях», — сказала она.

Заготовка донорской крови снизилась, но на настоящий момент не критично. «Вместе с тем введение режима самоизоляции сначала в московском регионе, а со вчерашнего дня и по другим регионам России приведет, видимо, к переходу на несколько иные формы работы с донорами, которые сейчас прорабатываются», — считает Эйхлер.

Собеседница агентства отметила, что службы крови являются медицинскими учреждениями, их посещение сейчас не запрещено.

Ранее, 21 марта, газета «Коммерсант» писала, что российские медики прогнозируют нехватку крови для переливания в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса. «В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели», — заявили газете в донорском движении Российского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова. В ряде регионов медики также заявили изданию о снижении активности доноров в связи с коронавирусом.

Медики призвали доноров не поддаваться всеобщей панике: донорское движение РНИМУ, Российская детская клиническая больница, Центр крови им. О.К. Гаврилова и отделение переливания крови Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева запустили в соцсетях акцию с хештегом #ямыдоноры, призвав не забывать о донорстве.

По данным на 31 марта в России выявили 2337 случаев заболевания COVID-19, из которых 500 — за последние сутки. Выздоровел 121 пациент, а 17 — скончались.

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