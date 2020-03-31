Забежавшую во двор в Свободном дикую косулю вернули в лес

В Свободном ветеринары оказали помощь раненой дикой косуле, которая забежала в один из дворов населенного пункта Суражевка. У вышедшего к людям животного были сильно истерты рога, а по голове струилась кровь.

Поскольку, по мнению специалистов, травмы косули не были серьезными, ее в тот же день отпустили обратно в лес. Как пишет Амурская служба новостей, животное не сразу покинуло сеть, но после пары толчков одного из своих спасателей косуля поднялась на ноги и ушла.

17 марта сообщалось, что под Петербургом спасли очередного детеныша нерпы. Его заметили прохожие — животное забралось на высокую льдину, судя по всему, в поисках помощи. За малышом сейчас наблюдают ветеринары Фонда друзей балтийской нерпы.