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Забежавшую во двор в Свободном дикую косулю вернули в лес

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В Свободном ветеринары оказали помощь раненой дикой косуле, которая забежала в один из дворов населенного пункта Суражевка. У вышедшего к людям животного были сильно истерты рога, а по голове струилась кровь.

Поскольку, по мнению специалистов, травмы косули не были серьезными, ее в тот же день отпустили обратно в лес. Как пишет Амурская служба новостей, животное не сразу покинуло сеть, но после пары толчков одного из своих спасателей косуля поднялась на ноги и ушла.

17 марта сообщалось, что под Петербургом спасли очередного детеныша нерпы. Его заметили прохожие — животное забралось на высокую льдину, судя по всему, в поисках помощи. За малышом сейчас наблюдают ветеринары Фонда друзей балтийской нерпы.

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