Очередного детеныша нерпы спасли под Петербургом. Его случайно заметили прохожие — животное забралось на высокую льдину, видимо, искало помощи. Но малыша что-то напугало, он нырнул в воду, за ним — спасатели. Далеко нерпа уплыть не смогла бы — еще слишком маленькая. Вес животного — всего пять килограммов, это значит, что на свет оно появилось совсем недавно. Сейчас о сироте заботятся ветеринары Фонда друзей балтийской нерпы — специалисты просят жителей Ленинградской области быть внимательными на побережье Финского залива и следить за братьями меньшими.