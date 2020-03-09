Под Петербургом со льдины под спасли детеныша балтийской нерпы

С дрейфующей льдины в Шлиссельбурге Ленинградской области сняли детеныша балтийской нерпы. Одинокого тюлененка заметили очевидцы в Неве недалеко от Невского судостроительного завода вечером в воскресенье и вызвали спасателей. Малыш оказался девочкой, ее назвали Мартой.