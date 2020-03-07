В Петербурге спасли новорожденного нерпенка. Малышку унесло на льдине. Над ней уже летали вороны и пытались заклевать. Сотрудники МЧС доставили животное в Фонд друзей нерпы. Выяснилось: детеныш родился на этой неделе, весит 4 кг, сейчас

он находится на карантине.