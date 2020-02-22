Актер Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни. Их передадут в приют для сельскохозяйственных животных — у Farm Sanctuary есть два заповедника для овец, коз и уток в США. Это первая подобная организация в Америке.

Актер не ест мясо, а также состоит в двух обществах защиты животных. В январе его даже арестовывали на митинге против изменения климата, который организовала актриса Джейн Фонда.