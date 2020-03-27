Российский ветеринар вместе с дельфином не могут покинуть Иран

Российские экологи просят помочь в транспортировке в Крым черноморского дельфина, а также в выезде находящегося с ним ветеринара Ивана Зацепилова, из Ирана, об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалисты рассказали каналу, что афалина Кася была незаконно добыта 10 лет назад в Керченском проливе, а с 2015 года находилась в Иране. С 2016 года она жила в Тегеране вместе с другим дельфином. Осенью Кася осталась одна, другой дельфин погиб. У афалины теперь наблюдаются признаки зоопсихоза, она более полугода не общалась с сородичами.

После переговоров купивший дельфина предприниматель согласился передать Касю в Крым.

В Карадагской научной станции имени Т.И. Вяземского — природном заповеднике РАН согласились принять животное.

Однако в ситуацию вмешался коронавирус. Границы закрыты, и шансы у дельфина попасть на родину с каждым днем всё меньше. Вместе с Касей в Иране находится и российский ветеринар Иван Зацепилов. Он отказывается покидать Тегеран и оставлять афалину в одиночестве.

По официальным данным, в Иране свыше 27 тыс. зараженных, из них более 2 тыс. скончались.