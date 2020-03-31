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Названы регионы с самыми высокими зарплатами врачей

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Фото: Depositphotos
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Самая высокая средняя зарплата врачей зафиксирована в Чукотском автономном округе, самая низкая — в Ингушетии. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Так, в 2019 году врачи на Чукотке получали в среднем 191,4 тыс. рублей за месяц. На втором месте по уровню зарплат — Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя выплата составляла 186,1 тыс. рублей.

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Далее следуют Сахалинская область (167,4 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (167,1 тыс. рублей) и Магаданская область (155,5 тыс. рублей).

Самые низкие средние зарплаты в прошлом году оказались в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, где выплаты за месяц составили 44,6 тыс. рублей, 45,1 тыс. рублей и 45,3 тыс. рублей соответственно.

Чуть выше зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (45,8 тыс. рублей) и Калмыкии (46,6 тыс. рублей), пишет RT.

В целом в 2019 году средняя зарплата врачей в России составила 80,7 тыс. рублей. Это на 7,6% больше, чем было в 2018-м (75 тыс. рублей).

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах. По ее словам, оклады устанавливаются на уровне руководителя и на уровне субъектов, которые, в свою очередь, не всегда следуют отраслевым рекомендациям по оплате труда.

Также в декабре президент Владимир Путин указал на разницы в зарплатах в медотрасли, отметив, что для изменения ситуации необходимо повысить базовую ставку. В том же месяце спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил новый механизм расчета зарплат врачей. Он заявлял, что на средние показатели выплат даже внутри региона влияет тот факт, работает врач в областной больнице или районной поликлинике.

Позднее, в январе, глава государства вновь поднял эту проблему, подчеркнув, что руководители медучреждений не должны получать в 3–5 раз больше врачей. Он призывал перейти на отраслевую систему оплаты труда, определить постоянную выплату.

В феврале в Совете Федерации также отметили необходимость поднять долю оклада в зарплате медиков.

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