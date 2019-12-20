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Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей по регионам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Разница в зарплатах врачей в регионах объясняется тем, что оклады устанавливаются на уровне руководителя и на уровне суъбектов, которые в свою очередь не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплате. Об этом 20 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Сегодня полномочия по установлению оплаты труда отданы в субъекты РФ, и там они устанавливаются на различных уровнях: уровень субъекта, уровень руководителя медицинской организации, коллективный договор. Несмотря на то что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации в соответствии со своими полномочиями, в том числе по установлению оплаты труда, и фиксацией в этих рекомендациях доли должностного оклада, к сожалению, в ряде регионов эти рекомендации не выдерживаются. И та разница, которая сложилась сегодня по оплате труда внутри региона, связана с различными порядками установления внутри региона», — приводит ее слова ТАСС.

Голикова напомнила, что ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда. По ее словам, это решение будет реализовано ориентировано в сентябре 2020 года.

Она отметила, что в рамках государственных гарантий на следующий год для первичного звена здравоохранения принято решение вывести из подушевого тарифа, который лежит в основе формирования финансовых ресурсов для поликлиник, сложные методы диагностики, включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию.

«Они выделены из тарифа, на них даны дополнительные финансовые ресурсы. Это означает, что теперь тариф не будет использован на них, и тогда то, что в тарифе сегодня есть, можно использовать на заработную плату, обеспечение расходными материалами», — добавила она.

Накануне прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, на которой российский лидер отметил, что для изменения ситуации с разницей в зарплатах в медотрасли необходимо повысить базовую ставку.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что модель медицинской сферы, сложившуюся в России, лучше не трогать, так как она развивается удовлетворительно.

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