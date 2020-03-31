Посольство России в Риме приспустило флаг в знак солидарности с Италией

Посольство Российской Федерации в Италии в знак солидарности с народом этой страны приспустило государственный флаг. Об этом говорится во вторник, 31 марта, на странице в Twitter дипломатической миссии.

«Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике присоединяется к инициативе Национальной ассоциации итальянских коммун (ANCI)», — сказано в сообщении. Отмечается, что флаг приспускается в знак траура.

Во вторник власти всех итальянских муниципалитетов приспустили национальные флаги и почтили минутой молчания память жертв эпидемии коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в Италии достигло более 101 тыс. человек, 11,5 тыс. скончались. Страна находится на втором месте по уровню заболеваемости после США.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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