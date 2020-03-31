Власти Милана открыли больницу в здании выставочного центра Fiera Milano

Власти Милана открыли больницу в одном из крупнейших выставочных центров Италии Fiera Milano. Здание было переоборудовано под лечебное учреждение за 10 дней, сообщило во вторник, 31 мая, агентство ANSA.

По словам главы миланской поликлиники Эцио Беллери, в здании размещено «самое большое отделение интенсивной терапии в Италии». Больница станет основным инструментом в борьбе с коронавирусом, добавил он.

В ней будут работать 200 врачей, 500 медсестер и 200 других медицинских работников. Создание больницы стало результатом огромных усилий, отметил Беллери.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в Италии достигло более 101 тыс. человек, 11,5 тыс. скончались. Страна находится на втором месте по уровню заболеваемости инфекцией после США.

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