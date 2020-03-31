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Власти Милана открыли больницу в здании выставочного центра Fiera Milano

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Фото: TASS/ZUMA
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Власти Милана открыли больницу в одном из крупнейших выставочных центров Италии Fiera Milano. Здание было переоборудовано под лечебное учреждение за 10 дней, сообщило во вторник, 31 мая, агентство ANSA.

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По словам главы миланской поликлиники Эцио Беллери, в здании размещено «самое большое отделение интенсивной терапии в Италии». Больница станет основным инструментом в борьбе с коронавирусом, добавил он.

В ней будут работать 200 врачей, 500 медсестер и 200 других медицинских работников. Создание больницы стало результатом огромных усилий, отметил Беллери.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в Италии достигло более 101 тыс. человек, 11,5 тыс. скончались. Страна находится на втором месте по уровню заболеваемости инфекцией после США.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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