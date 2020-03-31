Свалку биологических отходов нашли под Корсаковом на Сахалине

На Сахалине в Корсаковском районе руководство совхоза «Корсаковский» организовало складирование биологических отходов на территории села Чапаево. Губернатор Валерий Лимаренко дал указание профильным ведомствам принять жесткое решение в отношении руководителей совхоза, которые допустили несоблюдение норм ветеринарного законодательства.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное правительство, министерство имущественных и земельных отношений направило комиссию в село Чапаево. Там же работают представители агентства ветеринарии и племенного животноводства области.

Установлено, что биологические отходы опасности не представляют. Тем не менее проводятся мероприятия по их уничтожению. После этого территорию совхоза дополнительно очистят. В отношении ответственных лиц начата проверка.