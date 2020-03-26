Ликвидацию незаконной свалки с опасными веществами начнут в Ленобласти

В Ленинградской области 27 марта начнется вывоз мусора с незаконной свалки в Колтушах, из-за которой ввели режим ЧС. Ранее специалисты обнаружили там вещества высокого класса опасности.

Скопление отходов расположено на Колхозной улице Колтушского поселения Всеволожского района. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

В начале февраля был организован штаб, проводивший разбор данной ситуации и исследования свалки. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать вплоть до полной ликвидации мусорного полигона.