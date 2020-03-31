Генпрокуратура потребовала удалить публикации с призывом убивать больных COVID

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к публикациям в социальной сети «ВКонтакте», в которых призывают «ликвидировать зараженных коронавирусом». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 31 марта.

«В ходе мониторинга в социальной сети «ВКонтакте» на странице одного из пензенских сообществ пользователь разместил следующий комментарий: «Что на них смотреть нужно этих больных не медленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить…» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к данной публикации, а также направила материалы в управление ФСБ России по Пензенской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Накануне Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить фейковые публикации в социальных сетях о распространении коронавируса в России. Речь идет о нескольких публикациях в социальной сети «ВКонтакте», в видеохостинге YouTube.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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