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Дом-интернат для инвалидов построят в Шахтерске в 2022 году

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В 2022 году в Шахтерске Сахалинской области должно завершиться строительство двухэтажного интерната для престарелых и инвалидов. Учреждение будет отвечать последним требованиям социального обслуживания.

Как сказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального правительства, интернат будет рассчитан на 50 мест. В административно-бытовом блоке разместят библиотеку, актовый зал, кабинеты для персонала. В лечебном и учебно-производственном блоке — помещения для занятий, зал лечебной физкультуры, пищеблок и кладовые. В здании также установят два лифта.

Интернат строят на участке площадью 12 тыс. кв. м. Общая площадь здания превысит 7 тыс. кв. м. Сейчас рабочие возводят монолитную часть каркаса, монтируют стены второго этажа спального и административно-бытового корпуса, а также первого этажа лечебного корпуса.

Ранее сообщалось о намерении завершить до конца 2020 года строительство дома ветеранов в Луговом. Это будет учреждение нового, пансионного типа, в котором смогут жить 100 ветеранов. Обстановку максимально приблизят к домашней.

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