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Учреждение нового формата для ветеранов создали на Сахалине

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В Сахалинской области появится учреждение нового формата для ветеранов и инвалидов. Его должны открыть до 9 мая 2020 года. Центр расположится у озера Лугового в Южно-Сахалинске. Как отметила первый замминистра социальной защиты Татьяна Алексашина, это первый подобный опыт в Сахалинской области.

Всего в доме будет 50 полноценных однокомнатных квартир, в которых разместятся по два человека. Воспользоваться услугами так называемого сопровождаемого проживания смогут ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, госслужбы, ветераны труда и инвалиды. ИА SakhalinMedia уточняет, что в центре могут проживать и семейные пары.

В этом учреждении попытаются создать условия, максимально приближенные к домашним. При этом в доме постоянно будут присутствовать социальные работники, будет медицинский кабинет, буфет, актовый зал, различные бытовые помещения, пассажирский и грузовой лифты. С ветеранов планируется взимать только плату за коммунальные услуги, размеры которой не уточняются.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил порядок выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы. По его словам, эти выплаты получат все ветераны – граждане РФ, где бы они ни проживали.

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