Пульмонологическое отделение появилось в Сахалинской областной больнице

Новое пульмонологическое отделение открылось в Сахалинской областной больнице в рамках национального проекта «Здравоохранение». Люди с диагнозом «внебольничная пневмония» поступают сюда без риска соприкоснуться с другой инфекцией. Отделение оснащено современным оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи пациентам из Сахалинской области.

По словам главного врача клинической больницы Владимира Розумейко, решение об открытии отделения было принято 24 марта, а три дня спустя, 27 марта, помещение было готово к размещению больных, сообщает ИА SakhalinMedia.

«Мы принимаем пациентов со всей области с пневмониями средней и тяжелой степени и отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию. Пациентов из близлежащих районов планируется доставлять каретами скорой помощи, из отдаленных — санавиацией», — рассказал Владимир Розумейко.

Напомним, для Сахалинского областного онкологического диспансера приобретут современный линейный ускоритель для облучения раковых опухолей. Цена комплекса с максимальной энергией 18–25 МэВ превышает 153 млн рублей. Оборудование оснащено мультилифколлиматором с функциями изменения модуляции интенсивности пучка облучения под визуальным контролем и синхронизации дыхания пациента.