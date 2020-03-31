Тесты на коронавирус нового типа разработали в США

В США разработали тесты на коронавирус нового типа. Теперь исследование будет занимать всего пять минут. Схему одобрило управление по санитарному надзору. В ближайшее время системы поступят в больницы. На данный момент в США проводят самое обширное тестирование населения на коронавирус. Сейчас на COVID-19 проверяют около 100 тыс. человек в сутки. Коронавирусом в Штатах заразились более 160 тыс. человек.